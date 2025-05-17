أرقام ومؤشرات الاقتصاد السوري عام 2025

شهد الاقتصاد السوري تدهورا كبيرا نتيجة الحرب والعقوبات، مما أدى إلى انكماش حاد وفقدان أغلب مصادر الدخل التقليدية. تعرف على أهم الأرقام من خلال أبرز المؤشرات المالية والمعيشية.

المصدر : الجزيرة