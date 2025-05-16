شاهد.. أيهما أمتع وأقوى وأفضل برشلونة فليك أم غوارديولا؟

بعد الموسم الخرافي الذي قدمه برشلونة بقيادة المدرب الألماني هانسي فليك الذي توج بألقاب كأس السوبر الإسباني والكأس والليغا، بات ضروريا طرح سؤال: هل برشلونة “فليك” أمتع وأفضل من برسا “غوارديولا”؟

بعد الموسم الخرافي الذي قدمه برشلونة بقيادة المدرب الألماني هانسي فليك الذي توج بألقاب كأس السوبر الإسباني والكأس والليغا، بات ضروريا طرح سؤال: هل برشلونة تحت قيادة فليك أمتع وأفضل من برسا تحت قيادة غوارديولا؟

ويرى عادل خلو المحلل الرياضي للجزيرة نت أن برشلونة "فليك" أفضل وأمتع، لأن استحواذه على الكرة إيجابي، ودائما يمرر اللاعبون الكرة إلى الأمام، وهذا يفسر الغزارة التهديفية للفريق.

فالبرسا حقق انتصارات ساحقة على منافسيه بتسجيله 97 هدفا في 36 مباراة بالدوري الإسباني، مع تبقي مباراتين فقط على نهاية الموسم الحالي، وهو ما يعني أنه أحرز 61 هدفا أكثر مما استقبله.