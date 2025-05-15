ريال مدريد "الغلاكتيكوس" والموسم الحالي إخفاق واحد

تذكرت جماهير ريال مدريد، تلك الخيبة غير المتوقعة التي أصابتهم بمجرد نهاية حقبة فريق “الغلاكتيكوس” أو ما سمي بفريق الأحلام، الذي خرج صفر اليدين برغم الأسماء والأساطير الكبيرة التي كان يضمها.

ما أشبه الليلة بالبارحة، بمجرد نهاية الكلاسيكو الأخير بخسارة أخرى للنادي الملكي وتحطم آخر آماله لإنقاذ الموسم بلقب الليغا بعد خسارة دوري الأبطال وكأس الملك والسوبر الإسباني قبلهما، تذكرت جماهير الملكي، تلك الخيبة غير المتوقعة التي أصابتهم بمجرد نهاية حقبة فريق "الغلاكتيكوس" أو ما سمي بفريق الأحلام، الذي خرج صفر اليدين برغم الأسماء والأساطير الكبيرة التي كان يضمها، بعدما عقدت جماهيره في العالم بأسره آمالا كبيرة لحصد الأخضر واليابس.

فهل فعلا أعاد الزمن نفسه وذاق الريال من نفس الكأس مرة أخرى؟ فبدلا من أن يكون قدوم مبابي شرا لفرق أوروبا صار شرا على مدريد نفسها.