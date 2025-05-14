العلاقات الأميركية السورية في مرحلة ما بعد سقوط الأسد

تشهد العلاقات الأميركية السورية تطورا في مرحلة ما بعد سقوط النظام المخلوع، فقد زارت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي، دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2024 والتقت المسؤولين السوريين.

اقرأ المزيد

وقالت إن الاجتماع الأول مع الرئيس أحمد الشرع كان "جيدا جدا ومثمرا جدا ومفصلا". وتوالت لقاءات مسؤولي البلدين وصولا إلى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 12 مايو/أيار 2025 أنه ينظر جديا في تخفيف العقوبات عن سوريا لمنح دمشق بداية جديدة.

المصدر : الجزيرة