ملف الصحفيين والناشطين المفقودين في سوريا منذ اندلاع الثورة

منذ بداية الثورة السورية فُقد عدد كبير من الصحفيين والناشطين الأجانب من مختلف الجنسيات في مناطق مختلفة في سوريا.

وكان من بين هؤلاء مواطنون أميركيون أعدم تنظيم الدولة عددا منهم، ولا يزال مصير بعضهم مجهولا حتى الآن. الأميركيون الذين فقدوا حياتهم في سوريا منذ عام 2011 يصعب تحديد عددهم بدقة، لكن تشير التقارير إلى أن عدة أميركيين فقدوا حياتهم في سوريا منذ اندلاع عام 2011، من بين الحوادث البارزة الصحفيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف تم اختطافهما وإعدامهما على يد تنظيم الدولة عام 2014. تفاصيل أكثر في تقرير عمر الحاج.