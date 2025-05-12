مفاوضات جديدة بين واشنطن وحماس هي الثانية خلال شهرين

تمضي الإدارة الأميركية قدما في مفاوضات جديدة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في وقت تبرز فيه ملامح الخلاف بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ملفات غزة واليمن وإيران.

وكان قيادي في حركة حماس كشف للجزيرة أن مفاوضات مباشرة متقدمة تجري منذ أيام بين الحركة والإدارة الأميركية بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية. وتأتي هذه المفاوضات تتمة لاتصالات سابقة ومحادثات مباشرة اُعلنت في مارس/آذار الماضي، قادها مبعوث البيت الأبيض لشؤون الرهائن (الأسرى) آدم بولر.

تقرير: جعفر سلمات