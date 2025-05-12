لماذا خرج ريال مدريد بموسم صفري؟

خرج ريال مدريد من دون ألقاب هذا الموسم بعد خروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وفقدانه الأمل بالتتويج بالليغا بعد خسارته أمام الكلاسيكو أمام برشلونة الذي خسر أمامه نهائي كأس الملك أيضا.

خرج ريال مدريد من دون ألقاب هذا الموسم بعد خروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وفقدانه الأمل بالتتويج بالليغا بعد خسارته أمام الكلاسيكو أمام برشلونة الذي خسر أمامه نهائي كأس الملك أيضا.

المحلل الرياضي للجزيرة نت عادل خلو، يشرح أسباب هذا الموسم الصفري لريال مدريد بعد أن توج الموسم الماضي بلقبي الليغا ودوري أبطال أوروبا.