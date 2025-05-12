لامين جمال.. موهبة ميسي وشخصية رونالدو

تُظهر الإحصائيات أن مسيرة لامين جمال موهبة برشلونة منذ ظهوره الأول في سن 15 عاما و290 يوما أفضل من النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

تُظهر الإحصائيات أن مسيرة لامين جمال موهبة برشلونة منذ ظهوره الأول في سن 15 عاما و290 يوما أفضل من النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولعب جمال مباراته الـ100 مع برشلونة قبل شهرين من عيد ميلاده الـ18. في نفس العمر، سجل ميسي هدفا واحدا في 9 مباريات مع برشلونة، بينما سجل رونالدو 5 أهداف في 19 مباراة مع سبورتينغ.

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وسجل جمال 23 هدفا و27 تمريرة حاسمة بقميص البرسا، إضافة إلى 4 أهداف أخرى في 19 مباراة مع إسبانيا. لم يشارك ميسي أو رونالدو لأول مرة على المستوى الدولي حتى بلغا الثامنة عشرة.

ووصل ميسي -الذي ظهر لأول مرة في سن 16 عاما مع البرسا- حتى إلى 100 مباراة مع برشلونة، عندما كان يبلغ من العمر 20 عاما.

ويبدو أن ما وصل إليه لامين ليس بسبب موهبته الخارقة والفذة فقط بل أيضا لقوة شخصيته وثقته بنفسه والتي تشبه كثيرا شخصية رونالدو.