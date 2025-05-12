مقدسي يروي للجزيرة نت كيف أحبط إدخال قربان إلى الأقصى

يتحدث المواطن الفلسطيني، سعيد أبو نجمة، وهو من السكان المجاورين للمسجد الأقصى، عن كيفية تمكنه من إحباط محاولة أحد المستوطنين ذبح قربان، وهو جدي صغير، داخل المسجد الأقصى.

يقول أبو نجمة إنه تصدي لمحاولة مجموعة من المستوطنين إدخال قربان حيواني إلى المسجد الأقصى عبر باب الغوانمة، صباح اليوم الاثنين.

وأضاف أنه يحمد الله على وجوده في المكان في تلك اللحظة الحاسمة، حيث يسكن قريبا من باب الغوانمة، مما مكنه من الدفاع عن حرمة المسجد وإحباط المحاولة.

وتابع أن المستوطنين اختاروا باب الغوانمة ربما لقلة الداخلين والخارجين منه، موضحا أن عددهم يصل إلى 12 بينما يقف على الباب شرطيان إسرائيليان فقط.

وذكر أن الشرطيين تمكنا من إيقاف بعض المستوطنين وتمكن مواطنون من إيقاف آخرين، لكن ما لفته أن أحدهم يحمل حقيبة تمكن من الدخول فسارع إلى الإمساك به وتبين أنه يحمل جديا صغيرا في الحقيبة.

نجح أحدهم بالدخول لساحات المسجد.. مسن فلسطيني يفشل محاولة مستوطنين إسرائيليين ذبح قربان داخل المسجد الأقصى في القدس pic.twitter.com/xLesEndGJ1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 12, 2025

وأضاف أبو نجمة "كنت على استعداد تام لدفع ثمن تصدّيَ لهذا الاعتداء بروحي، فالمسجد الأقصى أمانة في أعناقنا ولن نسمح بانتهاك حرمته".

وأعرب عن أهمية تكثيف الحضور في المسجد وتعزيز صمود المقدسيين لمواجهة مثل هذه المحاولات المتكررة التي تستهدف تغييب الهوية الإسلامية للمكان.

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وتعد هذه هي الحادثة الأولى من نوعها التي يتمكن فيها مستوطن من إدخال قربان داخل الأقصى، وسط دعوات متكررة من جمعيات استيطانية لإدخال القرابين إلى الأقصى وذبحها داخله بزعم أنه مكان "الهيكل" المزعوم.