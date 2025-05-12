تفاؤل بعد جولة رابعة من محادثات نووية بين واشنطن وطهران

أنهت الولايات المتحدة وإيران جولة رابعة من المحادثات النووية في سلطنة عُمان بتفاؤل مشترك وتطلع إلى جولة خامسة في وقت قريب.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن إيران يمكن أن تقبل بقيود على مستوى وحجم تخصيب اليورانيوم لمدة محدودة لأجل بناء الثقة.

ولم تشهد المحادثات اختراقا حاسما في محادثات أمس الأحد بالعاصمة العُمانية مسقط، لكن الجانبين خرجا منها بتصريحات تُظهر رضى، إذ وصفها الأميركيون بالمشجعة، وقال عنها الإيرانيون إنها كانت شاقة ومفيدة في آن واحد.

تقرير: فتحي إسماعيل