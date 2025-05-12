تدمير الأراضي الزراعية وتأثيره على الأمن الغذائي في غزة

أظهر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة لتحليل صور الأقمار الاصطناعية أن ما يقرب من 81% من الأراضي الصالحة للزراعة في قطاع غزة شهدت انخفاضا عاليا في صحة وكثافة المحاصيل الزراعية.

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وقال التقرير إن تدمير الأراضي الزراعية نتج عن عمليات القصف والتجريف وما سماها ديناميكيات الحرب. وفي سياق تدمير مقومات الحياة بقطاع غزة أيضا، أخرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي الإنتاج الحيواني عن الخدمة بنسبة 100% بما يشمل قطاعات الدواجن والأبقار والأغنام والحليب والبيض. تفاصيل وانعكاس التراجع الحاد على الأمن الغذائي في قطاع غزة نتابعها في تقرير سلام خضر.

المصدر : الجزيرة