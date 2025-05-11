وقفة احتجاجية ضد إغلاق الاحتلال مدارس أونروا في القدس

نظم عدد من طلاب مدارس القدس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقفة احتجاجية تنديدا بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مدارسهم بشكل نهائي.

وقال الناطق الإعلامي باسم اتحاد لجان أولياء أمور القدس رمضان طه -للجزيرة نت- إن إغلاق المدارس يُعد انتهاكا لحق الطلاب في مواصلة تعليمهم، مشددا على رفض الأهالي لأي إجراء يُبعد أبناءهم عن مدارسهم التي تقدم التعليم منذ أكثر من 70 عاما.

وطالب طه الجهات المحلية والدولية المعنية بالتحرك العاجل لإعادة فتح المدارس المغلقة حتى يستطيع الطلاب إكمال العام الدراسي وتقديم الامتحانات النهائية.

وكانت سلطات الاحتلال أغلقت الأسبوع الماضي 6 مدارس تتبع لوكالة الأونروا في كل من مخيم شعفاط وسلوان وصور باهر ووادي الجوز، تنفيذا لقرار حظر عمل الوكالة وأنشطتها بشكل كامل في مدينة القدس.