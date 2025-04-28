عودة صناعة النسيج تواجه تحديات الطاقة والعقوبات في حلب

يكافح قطاع النسيج في حلب للنهوض من جديد بعد سنوات الحرب التي دمرت 70% من مصانعه البالغ عددها 3 آلاف مصنع.

وتواجه المصانع المتبقية تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة التي تشكل 70% من التكلفة التشغيلية، إضافة إلى العقوبات الدولية التي تعيق التصدير واستيراد قطع الغيار.

وبدأت الحكومة الجديدة بتخفيض أسعار الكهرباء للصناعيين، وتخطط لإدخال منظومات الطاقة البديلة، في محاولة لإنعاش هذا القطاع الحيوي الذي اشتهرت به حلب تاريخيا.

تقرير: عمار طيبي