تصعيد خطير بين الهند وباكستان على خلفية هجوم في كشمير الهندية

شهدت العلاقات الهندية-الباكستانية تصعيداً خطيراً عقب هجوم باهلغام في كشمير الهندية الذي أسفر عن مقتل 26 سائحاً.

اقرأ المزيد

وتبادل البلدان إطلاق النار في وادي لبا، واتخذت نيودلهي إجراءات عقابية تضمنت تعليق معاهدة مياه نهر السند لعام 1960، وإغلاق المعبر الحدودي الرئيسي، ومطالبة الباكستانيين بالمغادرة خلال يومين. واعتبرت باكستان تعليق معاهدة المياه "إعلان حرب"، وردت إسلام آباد بتقليص البعثة الهندية وإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية. تقرير: أحمد العيساوي

الصادق البديري

المصدر : الجزيرة