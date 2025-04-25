تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد هجوم كشمير الدامي

شهدت العلاقات بين الهند وباكستان تصعيدا خطيرا عقب هجوم في كشمير أسفر عن مقتل 26 شخصا معظمهم من السياح.

وردت الهند بإلغاء تأشيرات الباكستانيين، وخفض التمثيل الدبلوماسي، وإغلاق المعبر الحدودي البري الوحيد، وتعليق اتفاقية تقاسم مياه الأنهار.

بينما قابلت باكستان ذلك بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية وتعليق التعاملات التجارية.

ويثير تعليق اتفاقية المياه مخاوف من اندلاع حرب جديدة بين القوتين النوويتين، خاصة بعد اعتبار باكستان أي تغيير في تدفق المياه "عملا حربيا".

تقرير: فتحي إسماعيل