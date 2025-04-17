الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية بالفاشر

تشهد مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي تسعى للسيطرة عليها كونها آخر مدينة رئيسية في الإقليم خارج سيطرتها.

وأعلن الجيش أنه نفذ قصفا مدفعيا كبد خلاله الدعم السريع خسائر فادحة، في حين تمكنت قوات الدعم من السيطرة على مخيم زمزم للنازحين.

وتحدثت الأمم المتحدة عن سقوط أكثر من 500 شخص بين قتيل وجريح، في حين فر نحو 300 ألف نازح خلال أسبوعين، معظمهم وصل إلى منطقة طويلة بعد رحلة شاقة عانوا خلالها الجوع والعطش، بينما قضى آخرون على الطريق.

تقرير: فتحي إسماعيل