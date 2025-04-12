تعرف على مسار التفاوض بشأن برنامج إيران النووي منذ انسحاب ترامب

يسرد هذا العرض محطات مسار التفاوض المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع طهران عام 2018.

المصدر : الجزيرة