سيطرة الأمن السوري على الوضع في محافظتي اللاذقية وطرطوس

الأوضاع في الساحل تحت السيطرة، هكذا لخصت وزارة الدفاع السورية الوضع في محافظتي اللاذقية وطرطوس بعد 48 ساعة على اندلاع اشتباكات عنيفة

بين قوات مشتركة لوزارتي الدفاع والداخلية ومجموعات منظمة من فلول النظام المخلوع. وأعلنت وزارة الدفاع تعليق عملياتها في المحافظات الغربية مؤقتا إفساحا في المجال أمام قواتها لإخراج المدنيين الذي قدموا من محافظات أخرى لمساندة قوى الأمن ودعت الوزارة بشكل حاسم إلى ترك الأجهزة الرسمية لتتولى مسؤولية ملاحقة المسلحين الذين يستمرون في شن هجمات وصفتها الوزارة بالغادرة تستهدف مواقع، وحواجز، ومقرات عسكرية، وأمنية.

تقرير: سلام خضر