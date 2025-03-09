تعرف بالأرقام على الميزانية الأميركية 2024

يقدر إجمالي نفقات الحكومة الفدرالية الأميركية 2024 بـ6.75 تريليونات دولار -وفق وزارة الخزانة- مقابل 4.92 تريليونات دولار تمثل الإيرادات الحكومية لتبلغ الفجوة بين الإيرادات والنفقات 1.83 تريليون دولار.

ويشمل الإنفاق الحكومي فئتين رئيسيتين وهما: الإنفاق الإلزامي والإنفاق التقديري، إذ يتعلق الأول بالبرامج الاجتماعية والفوائد على الديون ويشكل 74% من الميزانية، في حين يشمل الثاني مجال الدفاع والبرامج غير الدفاعية مثل الإسكان والتعليم والنقل.