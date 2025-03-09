تصعيد إسرائيلي متواصل للاقتحامات والاعتقالات بالضفة الغربية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياتها العسكرية في مختلف أنحاء الضفة الغربية لليوم 48، مما أسفر عن وقوع إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين، وسط تدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية والأمنية.

وفي شمال الضفة الغربية، كثفت قوات الاحتلال عملياتها في بلدات محافظتي جنين وطوباس ومخيماتهما، حيث نفذت الدبابات الإسرائيلية عمليات اقتحام في مناطق الهدف ووادي برقين ومحيط بلدة برقين.

وخلال هذه العمليات، أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل عشوائي نحو المركبات والمدنيين، كما اقتحمت مخيم الفارعة جنوب طوباس واعتقلت عددًا من الفلسطينيين.

وامتدت المواجهات إلى محافظة قلقيلية حيث اندلعت اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرقي المدينة، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا مستمرًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية.