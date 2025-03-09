برمضان.. الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم مسكنه

لم يشفع حلول شهر رمضان المبارك للشاب المقدسي مهران أبو رجب، حيث أجبرته سلطات الاحتلال على هدم مسكنه بنفسه، بذريعة بنائه دون ترخيص، وهو إجراء من شبه المستحيل الحصول عليه للمواطنين المقدسيين.

يقول أبو رجب للجزيرة إنه بذل جهودا كبيرة ودفع غرامات مالية باهظة لتجنب هدم المسكن الواقع في في حي واد ياصول بلدة سلوان، لكنه وجد نفسه في نهاية المعركة مع سلطات الاحتلال حيث خيرته بين هدم المسكن بنفسه أو تهدمه آليات بلدية الاحتلال ويدفع تكاليف الهدم.

وأشار المواطن المقدسي إلى أن المنزل الذي كان يؤويه وزوجته وأطفاله الثلاثة بمساحته قرابة 80 مترا مربعا، وأعطي مهلة حتى منتصف مارس/آذار الجاري لهدمه.

وتفرض سلطات الاحتلال قيودا مشددة على فلسطينيي القدس، ولا تمنح تراخيص البناء إلا في نطاق ضيق وبمبالغ مالية باهظة، ما يضطر المقدسين لبناء مساكنهم دون تراخيص.

وحسب معطيات الأمم المتحدة هدمت قوات الاحتلال نحو 500 منشأة فلسطينية بالقدس منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023.