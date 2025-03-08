حكم من أدرك رمضان قبل قضاء ما أفطره في رمضان السابق

في حلقة اليوم من سلسلة “يسألون” عبر الجزيرة نت يجيب الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة عن سؤال سيدة: حل رمضان هذا العام من دون أن أتمكن من قضاء ما أفطرته في رمضان الماضي، فماذا أفعل؟

في إجابته يشير عفانة إلى أهمية مبادرة المسلم لقضاء الصوم إبراء للذمة "فهو لا يعلم ما يحدث له من مرض أو موت وخلافه، قد يمنعه من القضاء".

وأضاف أن للعلماء رأيين حول المسألة يستندان إلى سبب التأخير إن كان بعذر أم من دون عذر، وعليه اختلف الحكم بين فريق يرى القضاء فقط، وآخر يرى القضاء والفدية بإطعام مسكين عن كل يوم.

أما الدكتور حسام فيرجح الرأي القائل بقضاء الصيام فقط، بعد الانتهاء من صيام رمضان سواء كان التأخير بعذر أو من دون عذر.