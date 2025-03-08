البيان الختامي لمنظمة التعاون الإسلامي يرفض خطة تهجير الفلسطينيين

يعود كرسي الجمهورية السورية إلى منظمة التعاون الإسلامي بعد تجميد دام أكثر من 10 سنوات بعد اعتراف كامل دول العالم الإسلامي بالدولة السورية الجديدة.

وقد أكد البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد في جدة، على اعتماد الخطة المقدمة من مصر بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة. وشدد البيان على الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني.

تقرير: بدر الربيعان