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قمة استثنائية لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل

عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل قمة أوروبية استثنائية بحثت الأمن في أوروبا والتطورات في أوكرانيا، على وقع تجاذبات حادة مع الولايات المتحدة.
7/3/2025
المصدر : الجزيرة