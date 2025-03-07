قمة استثنائية لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل

عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل قمة أوروبية استثنائية بحثت الأمن في أوروبا والتطورات في أوكرانيا، على وقع تجاذبات حادة مع الولايات المتحدة.

المصدر : الجزيرة