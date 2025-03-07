ماذا يفعل من استيقظ بعد الظهر وفاتته صلاة الفجر؟

بخصوص ما يجب على المسلم إذا نام عن صلاة الفجر واستيقظ بعد الظهر، أشار الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة، ضمن سلسلة “يسألونك” عبر الجزيرة نت برمضان إلى أن الصلاة فاتت النبي عليه السلام وعددا من أصحابه.

وأضاف أن النبي -عليه السلام- وصحابته ناموا إلى ما بعد طلوع الشمس، فلما استيقظوا أمر بلال فأقام الصلاة وصلوا جميعا.

وشدد على أن الأصل بالمسلم أن يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها، وهذا من أفضل الأعمال، لكنه قد ينام عنها أو يسناها، وهنا على النائم أن يصليها فور استيقاظه والناسي أن يؤديها على الفور متى تذكر.