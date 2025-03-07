خطط استيطانية إسرائيلية جديدة في القدس

ناقش برنامج “مسار الأحداث” -في حلقته بتاريخ السادس من مارس/آذار 2025- الخطط الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة في القدس، إضافة إلى مقترح إسرائيلي يدعو لتوسيع منطقة بلدية القدس.

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واستضاف البرنامج الخبير في شؤون القدس والاستيطان خليل التفكجي، والأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، والكاتب المختص بالشؤون الإسرائيلية إيهاب جبارين لمناقشة الأهداف الإسرائيلية وتبعات ذلك. تقديم: عبد السلام محمد

المصدر : الجزيرة