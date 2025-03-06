كبار المسؤولين في نظام الأسد المتهمون بارتكاب جرائم حرب

كشف تقرير حقوقي جديد عن قائمة تضم عددا من كبار المسؤولين السوريين في نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، المتهمين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان على مدار سنوات الثورة.

وتصدر القائمة الرئيس المخلوع بشار الأسد، وهو القائد العام للجيش والقوات المسلحة، المتهم بتوجيه "كامل آلة القتل" التي طالت السوريين منذ عام 2011.

كما شملت القائمة ماهر الأسد، قائد الفرقة المدرعة الرابعة، المسؤولة مع المخابرات الجوية عن ارتكاب مجزرة داريا عام 2012 واستخدام السلاح الكيميائي في مجزرة دوما في العام التالي، بالإضافة إلى تهم تتعلق بالاتجار في المخدرات وإدارة مراكز احتجاز خاصة.

وضمت القائمة أيضا زهير الأسد، الأخ غير الشقيق للرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد، وهو قائد اللواء 90 بالجيش السوري في محافظة القنيطرة الواقعة في جنوب البلاد.