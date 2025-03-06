قمة القاهرة تتبنى خطة إعمار غزة وترفض مشروع التهجير الإسرائيلي-الأميركي

تبنت القمة العربية في القاهرة خطة مصرية لإعادة إعمار غزة بتكلفة 53 مليار دولار، في تحدٍ واضح للمشروع التوسعي الإسرائيلي ومقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة.

وتقوم الخطة على 3 مراحل وترفض تهجير الفلسطينيين، كما تنص على إيكال إدارة شؤون القطاع إلى لجنة من خبراء فلسطينيين مستقلين بقرار فلسطيني، مع تدريب مصري-أردني لعناصر الشرطة الفلسطينية التي ستكون تحت إمرة السلطة الفلسطينية.

تقرير: فوزي بشرى