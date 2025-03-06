رفض إسرائيلي أميركي للخطة العربية ومحادثات بين إدارة ترامب وحماس

ناقش برنامج “مسار الأحداث” -في حلقته بتاريخ “الخامس من مارس/آذار 2025”- أسباب الرفض الإسرائيلي والأميركي للخطة المصرية التي أقرتها قمة القاهرة الطارئة التي خصصت لتطورات القضية الفلسطينية.

وكذلك، ناقش البرنامج المحادثات المباشرة غير المسبوقة بين الإدارة الأميركية الحالية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة ودلالاتها وأسباب القلق الإسرائيلي منها.

وحل الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي، والخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، ونائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة ضيوفا على البرنامج لمناقشة هذه التطورات وأبعادها.

تقديم: محمد كريشان