ما حكم إقامة صلاة الجمعة خارج أبواب الأقصى؟

في حلقة جديدة من سلسلة “يسألونك” بمناسبة شهر رمضان المبارك، يجيب الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة عن سؤال حول أداء صلاة الجمعة لمن يمنعون من دخول الأقصى.

يقول السائل: أيام الجمعة من شهر رمضان المبارك أحاول الدخول إلى القدس لأصلي في المسجد الأقصى المبارك، لكن يمنعني الاحتلال، فهل يكتب لي أجر الصلاة في الأقصى؟ وهل تجوز إقامة صلاة الجمعة في ساحة الانتظار خشية ضياعها؟

يجيب عفانة مذكرا بأهمية شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى والحرص على الصلاة فيه.

يرى الشيخ أن تقام صلاة الظهر وليس الجمعة في أقرب نقطة إلى المسجد الأقصى لمن منعوا من دخول المسجد الأقصى، وساق الأدلة على ذلك.