أي أجر في توزيع وجبات الإفطار بالأقصى؟

في حلقة اليوم من سلسلة “يسألونك” يجيب الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة عن السؤال: هناك مؤسسات وأشخاص يقدمون وجبات إفطار للمصلين بالمسجد الأقصى في رمضان، فما أجر ذلك؟

يشير عفانة إلى أهمية الإنفاق في سبيل الله كونه بابا من أبواب الخير في رمضان وغير رمضان، ويسوق أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية على فضل الصدقة والإنفاق في سبيل الله، بينها الآية الكريمة رقم 262 من سورة البقرة "الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّۭا وَلَآ أَذًۭى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ".

ولعِظَم الصدقة وجزيل أجرها، يقول عفانة إن الله خصص لأصحابها بابا في الجنة لا يدخل منه إلا أهل الصدقة.