الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية من كندا والمكسيك تدخل حيز التنفيذ

دخلت إجراءات الرسوم الجمركية والمقدرة 25%، التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيز التنفيذ رسميا على كافة السلع والمنتجات الكندية والمكسيكية، بعد توقف استمر 30 يوما.

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وفي رده على الإجراء قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن بلاده ستفرض رسوما جمركية مماثلة على الواردات الأميركية. من جهتها، قالت رئيسة المكسيك إن بلادها ستعلن عن الإجراءات التي ستتخذها بشأن الرسوم الجمركية الأميركية. تقرير: ناصر الحسيني

المصدر : الجزيرة