البيان الختامي للقمة العربية يؤكد رفض مقترح تهجير الفلسطينيين

أكدت القمة العربية الطارئة في القاهرة الموقف العربي الرافض لمقترحات تهجير الفلسطينيين، واعتمدت الخطة المصرية لإعادة إعمار القطاع.

وجاء في البيان الختامي للقمة، أن الخطة تنص على إعادة إعمار غزة وفق مراحل محددة وترسم مسارا لسياق أمني وسياسي جديد في غزة. وأكدت القمة أن السلام هو خيار العرب الإستراتيجي القائم على رؤية الدولتين. ودعا البيان الختامي لقمة القاهرة مجلس الأمن الدولي لنشر قوات حفظ سلام في قطاع غزة والضفة الغربية.

تقرير: حافظ مريبح