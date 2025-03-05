اعتقالات وتحويل منازل فلسطينيين بالضفة إلى ثكنات عسكرية

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية الموسعة التي يشنها في محافظات شمال الضفة الغربية منذ يناير/كانون الثاني الماضي، والتي تسببت في تهجير عشرات الآلاف من مخيمات وبلدات فلسطينية.

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وتقول هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ مساء الاثنين 20 فلسطينيا، بعضهم أسرى سابقون، خلال عمليات اقتحام في مختلف مناطق الضفة.

وتتحدث مصادر فلسطينية عن اعتقالات وتحقيقات ميدانية لعشرات العائلات، وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية وهدم مبان وتدمير البنية التحتية.

تقرير: جعفر سلمات

المصدر : الجزيرة