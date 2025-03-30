الخرطوم "المدمرة" تنتظر عودة سكانها وخدماتها الأساسية

كشفت جولة لكاميرا الجزيرة في العاصمة السودانية حجم الدمار الذي خلفته الحرب، إذ أصبح مطار الخرطوم الدولي خارج الخدمة تماما، بعد تدمير مرافقه وتحوّل طائراته إلى هياكل متفحمة.

وامتدت آثار الدمار لتشمل مقرات القادة العسكريين ومنازل المواطنين التي تحولت إلى أطلال، ولم تبدأ عودة السكان إلى الخرطوم بسبب غياب الخدمات الأساسية.

وبدأت الفرق الهندسية عملها برفع الحطام وفتح الطرق، فيما يأمل المتبقون من السكان بمرحلة أكثر أمنا، وعودة الحياة للعاصمة المنكوبة التي نجح الجيش في تحريرها من قوات الدعم السريع.

تقرير: حسن رزاق