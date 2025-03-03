قمة أمنية أوروبية في لندن لمناقشة وقف حرب أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه تم الاتفاق على أن تعمل لندن وباريس وآخرون مع كييف على خطة لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا لمناقشتها لاحقا مع الولايات المتحدة.

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وكذلك، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن هناك حاجة لوضع أوكرانيا في موقع قوة. وطالبت بإعادة تسليح أوروبا بشكل عاجل وتعزيز قدراتها الدفاعية. جاء ذلك على هامش قمة أمنية أوروبية احتضنتها العاصمة البريطانية لندن لمناقشة الحرب في أوكرانيا. تقرير: محمد المدهون

المصدر : الجزيرة