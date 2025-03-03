شاهد.. فتاة ألمانية تشهر إسلامها بالمسجد الأقصى

أشهرت فتاة ألمانية إسلامها بالمسجد الأقصى، وعبرت عن ارتياحها لوجودها في رحاب المسجد المبارك، في حين أشار مدير المسجد الشيخ عمر الكسواني إلى بركة مكان الإشهار وزمانه.

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني إن الفتاة الألمانية حضرت إلى المسجد الأقصى ضمن مجموعة من الجالية الإسلامية قادمة من ألمانيا.

وسلم الشيخ الكسواني الفتاة (25 عاما) نسخة من القرآن الكريم، مشيرا إلى فضل المكان في رحاب المسجد الأقصى والزمان في شهر رمضان المبارك.

من جهتها، عبرت الفتاة "ماري" في حديثها للجزيرة نت عن راحة نفسية تشعر بها خلال وجودها في المسجد الأقصى.

وقالت إنها تود أن تتعلّم عن تاريخ الإسلام والأدب الإسلامي، مضيفة "تعرفت على العديد من الأشخاص هنا، والإسلام دينٌ موجود في قلبي. نطقت الشهادة في هذا المكان لأنه مكان مقدس، ولا يوجد مكان مميز أكثر منه".