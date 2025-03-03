فيديو.. الاحتلال يهدم مزارع فلسطينية لصالح مشروع "إي1" الاستيطاني بالقدس

هدمت قوات الاحتلال اليوم الاثنين منشآت زراعية في بلدة العيساوية شرقي مدينة القدس المحتلة، لخدمة مشاريع استيطانية أبرزها مشروع “إي1″، مما اضطر مزارعين فلسطينيين إلى البحث عن مكان بديل لمواشيهم.

وقال المزارع مازن محيسن، أحد المتضررين من عمليات الهدم، للجزيرة نت إن قوات الاحتلال استهدفت منشآت ومزارع حيوانية في منطقة روابي العيساوية شرقي مدينة القدس المحتلة.

وتابع أن الهدم طال غرفا سكنية يستخدمها المزارعون ومنشأة لتربية العجول والأغنام بمساحة حوالي 5 آلاف متر مربع مقامة منذ 30 عاما.

ولفت إلى أن المزرعة كانت تستوعب نحو ألف رأس من العجول وقرابة 2500 رأس من الأغنام والآن يبحث أصحابها عن بدائل، كما تضررت عدة عائلات كانت تعتمد في معيشتها على العمل فيها.

وأشار إلى هدم آخر قبل أسبوع طال 21 منشأة زراعية في المنطقة ذاتها لخدمة مشاريع الاحتلال الاستيطانية.

من جهته، أشار مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في القدس إلى أن عمليات الهدم طالت "بركسات وإسطبلات وحظائر وأشجارا وأعشابا، وتخللها تخريب للمعدات والأسوار والبوابات".

ولفت إلى أن "المزرعة تقع في المنطقة الشرقية لأراضي قرية العيساوية والمهددة بالمصادرة لصالح المشروع الاستيطاني "إي1" ضمن مشروع القدس الكبرى.

ومشروع "إي1″ اختصارا لـ"شرق واحد" هو مشروع استيطاني شرق القدس يقام على مساحة 12 كيلومترا مربعا، للربط بين مستوطنة معاليه أدوميم ومدينة القدس.

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ويقع هذا المشروع على حدود البلدات المقدسية عناتا والعيساوية والزعيم والعيزرية وأبو ديس، وهي بلدات باتت يهددها المشروع بالزوال، وبالتالي التغيير الديمغرافي للمنطقة لصالح الإسرائيليين.

كما سيعمل المشروع الاستيطاني على تقطيع أوصال الضفة الغربية، وفصل وسطها عن شمالها، مما يعزز حالة تقسيم الضفة الغربية إلى كانتونات، وبالتالي تلاشي فرص قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.