ما واجب المسلم تجاه المسجد الأقصى؟

في حلقة اليوم من سلسلة “يسألون” يجيب أستاذ الفقه والأصول في جامعة القدس سابقا، الدكتور حسام الدين عفانة، عبر الجزيرة نت عن سؤالين: ما أجر شد الرحال إلى المسجد الأقصى؟ وما واجب المسلم تجاه المسجد؟

يقول عفانة إنه ينبغي لأهل بيت المقدس وأكناف بيت المقدس وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى أن يصلي فيه الصلوات الخمس.

وأضاف أن المسجد الأقصى يمر بأصعب الفترات، ومن الواجب على المسلمين وخاصة في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس الدفاع عنه والمحافظة عليه وإعماره ماديا ومعنويا.

وحذر الشيخ من خذلان المسجد الأقصى، والتفريط بحقوق المسلمين في المسجد والديار المقدسة.