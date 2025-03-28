"أم الفحم" الأولى في عدد حافلات شد الرحال إلى الأقصى

منذ بداية شهر رمضان المبارك تتصدر مدينة أم الفحم مدن وبلدات الداخل الفلسطيني في عدد حافلات شد الرحال إلى المسجد الأقصى، والتي تبعد عن مدينة القدس نحو 117 كيلومترا.

وأفاد ناشطون للجزيرة نت بأن المدينة سيرت لوحدها نحو 150 حافلة تجاه الأقصى لإحياء ليلة السابع والعشرين من رمضان، بالإضافة إلى عشرات الحافلات من مدن وبلدات مختلفة، والقائمة على كفالات وتبرعات الأهالي.

وقال محمد جبارين، أحد المشرفين على مشاريع حافلات شد الرحال، إن المدينة تشهد منذ بداية رمضان ازدحاما يوميا بالحافلات المتجهة نحو الأقصى لصلاة الفجر ولصلاة التراويح، وأضاف أنهم مستمرون في ذلك حتى صلاة العيد.