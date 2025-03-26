أهالي القدس يكرمون زوار الأقصى في ليلة القدر

استقبل تجار مقدسيون وعدد من أهالي البلدة القديمة في مدينة القدس آلاف المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر في رحابه المباركة، بالمياه والتمر وأصنافٍ عدة من الحلوى والمأكولات.

وقد امتلأت أزقة البلدة القديمة منذ عصر اليوم بعشرات آلاف المصلين الذين توافدوا من مدينة القدس والداخل الفلسطيني إلى الأقصى، في ظل مواصلة سلطات الاحتلال منع أهالي الضفة من الوصول إلى المسجد والصلاة فيه.

وقال عدد من تجار القدس للجزيرة نت إن هذه العادة السنوية دليل على كرم أهل القدس وضيافتهم، وترحيبهم الدائم بضيوف ورواد المسجد الأقصى، ودعوا إلى إعماره في جميع الأوقات.