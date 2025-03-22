أدى نحو 80 ألف مصل صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية مشددة تفرضها سلطات الاحتلال على وصول المصلين للمسجد منذ اندلاع الحرب على غزة، تصاعدت حدتها مع حلول الشهر الفضيل.

الفلسطيني عزت بني جابر، من مدينة نابلس، الذي سمحت له سلطات الاحتلال بالصلاة في الأقصى، قال للجزيرة نت إنه تفاجأ من أعداد المصلين في المسجد، التي كانت تصل في كل عام إلى نحو ربع مليون مصل.

أما الفلسطيني نايف زين الدين، من مدينة نابلس أيضا، فقال إن جميع القرى في الضفة محاصرة بالبوابات العسكرية، إضافة إلى الحواجز على المدن وفي كل الطرقات، كما أنه لا يسمح بالوصول للأقصى إلا بتصريح أمني ولفئات محدودة جدا.