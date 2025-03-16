مع اقتراب العيد.. الرأي الشرعي في الأيمان الكاذبة لترويج السلع

في حلقة جديدة من سلسلة “يسألونك” -عبر الجزيرة نت- يجيب الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة عن السؤال الآتي: “مع انتشار شبكات التواصل، هناك مروّجون يدخلون القسم بالله في عملهم وخلافا للحقيقة، فما حكمهم؟”.

استعرض عفانة، أستاذ الفقه والأصول سابقا في جامعة القدس، مجموعة أحاديث نبوية شريفة تحذر من حلف الأيمان حتى وإن كان الحالف صادقا، منها "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة" و"إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق".

وأضاف أن كثرة حلف الأيمان تدل على نقصان ثقة الناس ببعضهم بعضا، "فيلجؤون للحلف حتى يصدّقوا فيما يقولون، وهذه حال أكثر التجار اليوم مع الأسف".

وتابع أن "كثرة الحلف مكروهة إذا كان الحالف صادقا، أما إذا كان الحلف كاذبا، فقد وقع الحالف في الحرام" مشيرا إلى كفارة الحلف بالصدقة.