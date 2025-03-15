الطريقة الصحيحة للتعامل مع عظام ضحايا الإبادة في غزة

يجيب الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة في حلقة اليوم من سلسلة “يسألونك” عبر الجزيرة نت عن السؤال: بعد وقف حرب الإبادة في غزة أصبحنا نشاهد العظام والجماجم البشرية في الشوارع، فكيف نتعامل معها؟

يوضح أستاذ الفقه والأصول سابقا في جامعة القدس أن تعاليم الإسلام بينت كيفية التعامل مع الأموات، وأن الأصل احترام جسد الإنسان حيا وميتا.

وأضاف عفانة "إذا وجدت أشلاء الميت مقطعة فالواجب تجميعها، كل ميت على حدة، والأشلاء التي يتعذر معرفة هوية أصحابها تترك متفرقة كما هي".

وتابع أنه إذا كانت الأشلاء لشهيد فتدفن كما هي، أما إن لم تكن لشهيد فيتم تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها إلا إذا تعذر ذلك.