تأثيرات إغلاق المخابز على أهالي مدينة خان يونس

أدى إغلاق معابر قطاع غزة من قبل إسرائيل ومنع إدخال المعونات الإنسانية والوقود لسكان القطاع المحاصر إلى تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية بشكل متسارع.

وقد نجم عن ذلك إغلاق 6 مخابز تستفيد منها آلاف العائلات الفلسطينية كما يهدد الوضع بإغلاق مزيد من المخابز في ظل استمرار الوضع القائم. وأكدت منظمات إغاثية دولية عدم وجود مخزون كاف من المواد التموينية والوقود الذي يتوقع أن ينفد في أقل من أسبوعين، وفق تلك المنظمات.

تقرير: هاني الشاعر