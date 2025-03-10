الدوحة تستعد لجولة مباحثات مكثفة بشأن ثاني مراحل اتفاق غزة

تستعد العاصمة القطرية الدوحة لجولة مباحثات مكثفة، في محاولة للتقدم بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

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وعشية وصول وفد التفاوض الإسرائيلي إلى الدوحة جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القول إنه سيسعى للقضاء على قدرات حماس. بدوره، قرر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين قطع إمدادات الكهرباء عن غزة، في حين جددت حماس التزامها بالاتفاق وبدء مفاوضات المرحلة الثانية. تقرير: سلام خضر

قراءة: صهيب العصا

المصدر : الجزيرة