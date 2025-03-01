أجر إعمار الأقصى بالمصلين في رمضان

سلسلة فتاوى رمضانية يجيب عنها طوال الشهر الفضيل -عبر الجزيرة نت- الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة، أستاذ الفقه والأصول في جامعة القدس سابقا.

في رده على سؤال: ما أجر إعمار المسجد الأقصى بالمصلين في رمضان؟ يجيب الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة، بأن عدة أحاديث نبوية أكدت على مضاعفة الصلاة في المسجد الأقصى بما يشمل الفريضة والنافلة.

وأضاف: "الصلاة تضاعف في المسجد الأقصى المبارك، كما هو ثابت. والأرجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة في المسجد الأقصى المبارك تعدل 250 صلاة في الثواب.

وأوضح أن المضاعفة المذكور تعم الفرض والنفل وتشمل المسجد الأقصى بجميع مبانيه وساحاته المعروفة.