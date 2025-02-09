شهادات أسرى غزيين محررين عن انتهاكات الاحتلال

قال عدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن الدفعة الخامسة بصفقة تبادل الأسرى إنهم واجهوا ظروفا قاسية في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الأسرى -وهم من سكان قطاع غزة – أن إدارات سجون الاحتلال حرمتهم من أبسط حقوقهم ومارست عليهم صنوفا مختلفة من الانتهاكات.

وكان أكثر من 100 أسير فلسطيني محرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي وصلوا إلى قطاع غزة، اليوم السبت، عبر معبر كرم أبو سالم شرق مدينة رفح جنوبي القطاع، وذلك بعد ساعات من وصول أسرى آخرين محررين إلى رام الله في الضفة الغربية في إطار المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.