دمار واسع في محور نتساريم بعد انسحاب قوات الاحتلال

رصدت كاميرا الجزيرة حجم الدمار الواسع بعد انسحاب قوات الاحتلال من محور نتساريم -الذي يفصل شمالي قطاع غزة عن وسطه وجنوبه- في إطار تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

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ووفق الصور، فإن الاحتلال دمر مربعات سكنية كاملة وجامعات ومستشفيات في المنطقة، ناهيك عن الخسائر الفادحة التي لحقت بمنازل المواطنين. وسلط مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة الضوء على الوضع في وسط قطاع غزة، وعودة الأهالي إلى المنطقة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.

المصدر : الجزيرة