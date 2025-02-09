تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ورئيسها يتعهد بإعادة الثقة

أعلنت الرئاسة اللبنانية تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا برئاسة نواف سلام، بعد أسابيع من مشاورات مكثفة أتت على وقع تغييرات في موازين القوى السياسية.

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وتعهد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بإعادة الثقة بين المواطنين والدولة وبين لبنان ومحيطه العربي والمجتمع الدولي. وأضاف سلام أن من أولويات حكومته الإصلاح واستكمال تطبيق القرار الدولي 1701 وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. تقرير: كاترين حنا

المصدر : الجزيرة